Пять БПЛА нейтрализованы в небе над Воронежской областью

Пять БПЛА сбили силы противовоздушной обороны РФ над Воронежской областью в ночь на 25 апреля. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, украинские дроны были перехвачены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО над двумя городами и одним из районов области.
«Были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнил Гусев.
По предварительной информации, при падении обломков БПЛА местные жители не пострадали. Разрушений жилых зданий и объектов инфраструктуры также нет.
