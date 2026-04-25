Погибшего в теракте в Москве сотрудника ГАИ наградили орденом Мужества

Орден Мужества вручили семье сотрудника ГАИ Дениса Братущенко, который погиб в теракте у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Старший лейтенант полиции был награжден посмертно указом президента Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сообщает «РИА Новости». Церемония памяти прошла у Мемориала погибших сотрудников, где руководство и коллеги почтили память офицера.

Теракт на площади Савеловского вокзала произошел ночью 24 февраля. По данным следствия, злоумышленник подошел к троим сотрудникам ДПС, после чего произошел взрыв. В результате атаки погибли Денис Братущенко и сам нападавший, еще двое полицейских были госпитализированы.

Уголовное дело возбудили за посягательство на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК) и незаконный оборот взрывных устройств (ст. 222.1 УК). По информации ТАСС, подорвавший полицейских стал жертвой мошенников.