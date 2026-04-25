Погибшего в теракте в Москве сотрудника ГАИ наградили орденом Мужества

Теракт на площади Савеловского вокзала произошел ночью 24 февраля. По данным следствия, злоумышленник подошел к троим сотрудникам ДПС, после чего произошел взрыв. В результате атаки погибли Денис Братущенко и сам нападавший, еще двое полицейских были госпитализированы.