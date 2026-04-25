Полиция задержала девушку за пособничество мошенникам в обмане москвички

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении 28-летней жительницы Москвы. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили на сайте ГУ МВД России по столице.
— Москвичке позвонили неизвестные, представившись работниками различных служб. Они сказали, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным и от ее имени был произведен перевод для финансирования противоправной деятельности. В дальнейшем аферисты начали запугивать женщину привлечением к уголовной ответственности, потребовали задекларировать имеющиеся у нее деньги и передать их для проверки на подлинность. В течение нескольких дней она обналичивала деньги и отдавала их незнакомцам, — говорится в сообщении.
Через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Ущерб от действий аферистов составил около 4,6 миллиона рублей.
Правоохранители задержали одну из подозреваемых — 24-летнюю москвичку, которая забрала у потерпевшей почти 1,7 миллиона рублей. Полученные деньги она передала соучастнику преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция в настоящее время устанавливают личности соучастников аферы.
Мошенники запугали жительницу Москвы уголовным делом, якобы возбужденным в ее отношении, и получили от нее более четырех миллионов рублей. Об этом в тот же день сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.