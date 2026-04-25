Найдены тела трех рыбаков, пропавших после шторма под Волгоградом

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела трех попавших в шторм на Волге рыбаков, поиски четвертого пропавшего мужчины продолжаются. Об этом сообщили субботу, 25 апреля, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
— Утром рыбаки вышли в акваторию реки Волги на территории Светлоярского района Волгоградской области. Ввиду неблагоприятных погодных условий лодка перевернулась, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Правоохранители обнаружили и достали из воды тела трех рыбаков, поиски четвертого пропавшего и лодки продолжаются.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
