Найдены тела трех рыбаков, пропавших после шторма под Волгоградом

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела трех попавших в шторм на Волге рыбаков, поиски четвертого пропавшего мужчины продолжаются. Об этом сообщили субботу, 25 апреля, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

— Утром рыбаки вышли в акваторию реки Волги на территории Светлоярского района Волгоградской области. Ввиду неблагоприятных погодных условий лодка перевернулась, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Правоохранители обнаружили и достали из воды тела трех рыбаков, поиски четвертого пропавшего и лодки продолжаются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

24 апреля мужчину в водолазном костюме без признаков жизни обнаружили в Москве-реке на юго-востоке столицы. К месту происшествия прибыли силовики.