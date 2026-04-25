МЧС возобновило поиск трёх туристов после схода лавины в Бурятии

По данным ведомства, к месту происшествия на перевале 26-го партийного съезда выдвинулась группа из 15 спасателей. Они продолжают обследовать район схода снежной массы. В МЧС уточнили, что поиски приостанавливали из-за погодных условий и сложного рельефа.