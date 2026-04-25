В Харькове и Днепропетровске прогремели серии мощных взрывов

В Харькове произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«Минимум три взрыва прогремели в Харькове», — рассказали украинские журналисты.
Позже телеканал сообщил о ещё трёх взрывах в Харькове.
Кроме того, новые взрывы произошли в Днепропетровске. В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Помимо этого, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в Киеве и на большей части Украины.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.