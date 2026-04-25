В Бурятии возобновили поиски туристов, пропавших после схода лавины

Спасатели возобновили операцию по поиску туристов, которые пропали после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Поисковые мероприятия приостанавливались из-за плохой погоды и сложного рельефа.
«Поисково-спасательные работы на перевале “26-го партийного съезда” на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены», — отметило подразделение федерального ведомства в канале в мессенджере «Макс».
В управлении уточнили, что к месту исчезновения троих туристов выдвинулись 15 спасателей.
Напомним, 24 апреля появилась информация, что незарегистрированная группа туристов попала под лавину на перевале «26-го партийного съезда» горы Мунку-Сардык, которая является высочайшей точкой Восточного Саяна. Путешественники совершали восхождение к пику Конституции.
Трое туристов находились в стороне от схода лавины. Они получили травмы, но смогли спуститься с гор. Остальных начали искать. После инцидента следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).