Кафе и три машины загорелись в Приморье

Пожарные потушили возгорания в Артеме и Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме на Вокзальной вспыхнуло кафе быстрого питания. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено пламенем, огонь потушили на площади около 80 квадратных метров. Во Владивостоке произошло три возгорания: на Командорской загорелся грузовик, на Толстого — мусор в мусоровозе, на Лермонтова — матрас и вещи в комнате частного дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На Командорской у грузовика горели кабина и часть кузова, ликвидировали на площади около 20 квадратных метров. На Толстого мусор загорелся рядом с кузовом мусоровоза, потушили на площади около 10 квадратных метров. На Лермонтова в трехэтажном частном доме пожар охватил комнату на втором этаже, ликвидировали на площади около семи квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет», — рассказали в МЧС Приморского края.

Причины всех возгораний и размер ущерба устанавливаются.