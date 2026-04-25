Кафе и три машины загорелись в Приморье

В Артеме на Вокзальной вспыхнуло кафе быстрого питания. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено пламенем, огонь потушили на площади около 80 квадратных метров. Во Владивостоке произошло три возгорания: на Командорской загорелся грузовик, на Толстого — мусор в мусоровозе, на Лермонтова — матрас и вещи в комнате частного дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На Командорской у грузовика горели кабина и часть кузова, ликвидировали на площади около 20 квадратных метров. На Толстого мусор загорелся рядом с кузовом мусоровоза, потушили на площади около 10 квадратных метров. На Лермонтова в трехэтажном частном доме пожар охватил комнату на втором этаже, ликвидировали на площади около семи квадратных метров.
«Погибших и пострадавших нет», — рассказали в МЧС Приморского края.
Причины всех возгораний и размер ущерба устанавливаются.