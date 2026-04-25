Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу нанесли удар по судну, предположительно использовавшемуся наркоторговцами, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Источник: Reuters

«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в публикации на странице командования в X.

Как отмечается, в результате удара погибли два человека, военнослужащие США не пострадали.

