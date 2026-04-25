Бастрыкин требует доклад о покушении на врачей в Дагестане

Глава СК потребовал доложить о расследовании покушения на врачей в Дагестане. Об сообщает издание RTVI.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Нападение произошло 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.
По данным СК, мужчина нанес врачам ранения в область жизненно важных органов. Пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние травматолога — средней тяжести. Хирурга прооперировали, он находится в реанимации.
Нападавшим оказался 32-летний мужчина. Его задержали. От медосвидетельствования он отказался, но биоматериалы для исследования у него изъяли. Позже мужчина признался, что употреблял наркотическое вещество и был в состоянии опьянения.
Свои действия он объяснил обидой на хирурга. По его словам, месяц назад врач отказался принять его мать и оскорбил ее. При этом в МВД опровергли информацию о смерти его родственников в больнице. У нападавшего не было близких в медучреждении.
В сам день нападения, 23 апреля, мужчина приехал в больницу с братом. Тот привез супругу к врачу. Пока родственники были в приемном покое, нападавший бродил по коридорам. Затем достал нож и бросился на хирурга. Второго врача он ранил, когда тот попытался помочь коллеге и ударил нападавшего сзади.
