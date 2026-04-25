Глава нотариальной палаты Кубани скрывала доходы экс-мужа Чернова

Ранее сообщалось, что имущество семьи экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова обратили в доход государства. В перечне оказались шесть земельных участков, 106 нежилых помещений, два жилых дома, 22 миллиона рублей на счетах и 36 килограммов золота в слитках и монетах. Совокупная стоимость изъятого превысила 900 миллионов рублей. Это решение стало итогом антикоррупционного расследования Генеральной прокуратуры. Кроме того, бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель оказалась под подозрением в сокрытии семейных активов, полученных коррупционным путём.