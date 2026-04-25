В массовом ДТП на Нейбута пострадали четыре машины

Устроивший аварию автомобиль перевернулся на крышу.

Источник: Служба аварийных комиссаров "Автогарант"

Водителя автомобиля, который сегодня утром устроил массовое ДТП на улице Нейбута, проверяют на алкогольное опьянения.

Водитель рулевой Toyota Camry не справился с управлением и ударил сразу несколько припаркованных машин. Всё произошло в районе дома по улице Нейбута, 33. После столкновения Camry опрокинулась на крышу.

Очевидцы помогли водителю выбраться из перевернувшейся машины. По предварительным данным, серьёзных травм он не получил.

В результате инцидента пострадали Nissan Quashqai, Lexus GX и Toyota Harrier. Машины отделались кузовными повреждениями.