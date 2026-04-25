МЧС Бурятии возобновило поиск попавших под лавину туристов

Поиски попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
«Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что к месту происшествия направилась группа из 15 спасателей, которые продолжают поиск трех пропавших туристов. Поиски были ранее приостановлены из-за погодных условий.
Напомним, группа туристов из Красноярска 18 апреля прибыла в поселок Монды и отправилась к пику Мунку-Сардык. 20 апреля участники достигли вершины и начали спуск, однако последняя связка отстала и не вернулась в лагерь.
Как писал KP.RU, остальные участники группы отправились на поиски и обнаружили тела пропавших. По версии следствия, туристы могли погибнуть в результате камнепада или падения с высоты. Возбуждено уголовное дело.