В Бурятии раскрыли данные о погибшей женщине после схода лавины

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в Бурятии возобновили после временной приостановки. Группа из 15 спасателей выдвинулась к перевалу 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык. Ранее часть туристической группы нашли, одна женщина погибла. По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. В районе перевала на них сошла лавина. Поиски приостанавливали из-за погодных условий и сложного рельефа.