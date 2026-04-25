Бастрыкину доложат о ситуации с издевательствами над юношей-сиротой в Москве

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении юноши с ограниченными возможностями здоровья на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили на сайте СК России.

— В СМИ появилась информация, согласно которой на юго-востоке столицы группа подростков на протяжении длительного времени издевается над юношей-сиротой с ограниченными возможностями здоровья и выкладывает видео в Сеть, — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка жестоко избила сверстницу на детской площадке в столичном районе Коньково. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.