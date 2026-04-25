Группа туристов, попавшая под лавину в Бурятии, прибыла из Иркутской области

«В настоящее время следствием установлена личность всех членов группы, попавших под лавину. На перевале находилась группа из семи человек, среди которых были два гида и пятеро туристов из Иркутской области: четверо мужчин и одна женщина. На данный момент получены сведения об обнаружении спасателями под снежным массивом тела женщины. Местонахождение одного гида и двух туристов пока неизвестно», — уточнили в ведомстве.