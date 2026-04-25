Опытный походник Тайга дал свою версию пропажи Усольцевых

«На самом деле, трех часов достаточно, чтобы мокрый человек замерз насмерть. Очень много таких историй, к сожалению. Была трагедия, когда пожилой мужчина заблудился в большом городском парке. Сначала он был на связи с женой, говорил с ней по телефон, потом батарейка села. Мужчина промок под дождем и просто-напросто замерз. Знаю историю, когда во время похода выходного дня при спуске с горы женщина с детьми отбилась от группы. Один ребенок захотел в туалет, мама повела его в сторону от тропинки, а когда они вернулись, группа ушла. Женщина с детьми не смогли их догнать, Их нашли только следующим вечером. Один ребенок погиб, а второй и мама получили обморожения. И с Усольцевыми похожая ситуация. Люди пошли, несмотря на такой прогноз погоды, несмотря на то, что другие группы разворачивались, залезли куда-то, попытались наверняка согреться, потому что возвращаться промокшими к машине было далеко и сложно. Я думаю, что именно это является причиной, почему они исчезли. Потом выпал снег, закрыл все следы, когда искали их спасатели. Они тоже их не нашли по причине того, что скорее всего, они не на поверхности», — объяснил Олег Тайга.