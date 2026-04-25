В Екатеринбурге БПЛА попал в многоэтажный дом

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, сообщил губернатор Денис Паслер. Из здания эвакуировали 50 человек.
По информации регионального портала Е1.ru, дрон повредил около пяти верхних этажей 30-этажного дома. На месте происшествия начался пожар, работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
По информации губернатора, в Свердловской области введен план «Ковер», работают системы ПВО.
