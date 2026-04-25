Беспилотник врезался в высотку в центре Екатеринбурга, есть пострадавшие

Украинский дрон врезался в высотку в центре Екатеринбурга, пишет SHOT. Выбиты стёкла на верхних этажах, виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

Источник: Life.ru

Беспилотник врезался в высотку в центре Екатеринбурга. Видео © SHOT.

По словам местных жителей, около 15 минут назад они услышали сильный взрыв, которому предшествовал отчётливый гул двигателя в небе. Как утверждают очевидцы, беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) врезался в высотное здание.

Ранее в Донецкой Народной Республике украинские военные нанесли удар по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города Родинское. В результате обстрела погибли два человека.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.