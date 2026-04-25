Найдены тела троих погибших рыбаков под Волгоградом, четвертого ищут

Напомним, трагедия произошла накануне, 24 апреля. Известно, что четверо мужчин в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки. В райотдел полиции поступило сообщение, что накануне в 9 утра рыбаки возвращались на лодке домой и перестали выходить на связь. Тело одного из мужчин было обнаружено около 12:00 ч. на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки.