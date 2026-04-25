Альпинист Яковенко объяснил две подряд трагедии в горах Бурятии

Менее чем за 10 дней в горах Бурятии зафиксировано две трагедии. 18 апреля во время спуска с горы Мунку-Сардык погибли три альпиниста. 24 апреля снежная лавина накрыла группу из семи альпинистов, которые совершали восхождение к пику Конституции на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык.
В беседе с aif.ru мастер спорта по альпинизму, председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко объяснил причины этих трагедий.
«Во-первых, в горах всегда сложно и нужно отдавать себе отчёт, что вы идёте в зону экстрима. Тот же Мунку-Сардык — это высшая точка восточного Саяна», — сказал он.
Яковенко подчеркнул, что сейчас во всех горных районах России сложная обстановка, связанная с ветром, со льдом, со снегом.
«В этих трагедиях, в первую очередь, погода повлияла. Во-вторую, я бы сказал, что это квалификация тех людей, кто сопровождал группы. В третью — квалификация самих участников. Сейчас горный Мунку-Сардык пользуется огромной популярностью, поэтому туда идут люди, не имея достаточно нужной подготовки», — отметил собеседник издания.
По его словам, в ситуации с погибшими во время спуска с горы Мунку-Сардык, был срыв.
«В это время там была непогода, ветер, снег и плохая видимость. Люди улетели. Те, кто были с ними, может, из-за нехватки квалификации, умений, знаний, просто ушли, не увидели их, не узнали, что так произошло. Скорее всего, из-за плохой погоды и из-за плохой видимости, но точно будет известно позже, почему так случилось», — сказал он.
Яковенко обратил внимание на то, что в ситуации с альпинистами, попавшими под лавину 24 апреля, было просто трагическое стечение обстоятельств.
«Сегодня это чисто несчастный случай, потому что, по моей информации, там достаточно квалифицированные были гиды. Лавина сошла, потому что реально очень много снега. Опять же, мне рассказали, что, другая группа альпинистов, которая была в том районе на сборах, все прекратила, потому что там очень сложная снежная, лавинная обстановка и с учетом условий там нельзя было учебные спортивные восхождения делать», — отметил альпинист.
Яковенко поделился мнением о том, что он считает системной ошибкой, которая могла стать причиной трагедий.
«Для меня там системная ошибка только в том, что много людей стало ходить в горы. Если раньше был жёсткий отбор, то сейчас массовость превышает определенные нормативы или нормы, которые до этого существовали. И нет проверки уровня подготовки отправляющихся на восхождение. Судя по первому случаю, просто набрали людей, которые хотят зайти на гору, взяли с них деньги и повели. Но у этих людей нет должной квалификации, с ними не провели тренировки, значит, это уже потенциально опасно. По второму случаю тоже все неоднозначно. То, что лавина сошла, невозможно предугадать, там целый комплекс, может быть, совпадений, почему это произошло. Расследование покажет, почему так случилось», — уточнил собеседник издания.
По словам Яковенко, с учетом обстановки, этот район сейчас следует закрыть для посещений.
«Если этот район не закроют, я думаю, что это будет большая ошибка. Исходя из этой ситуации, район нужно закрыть однозначно», — резюмировал он.