Страшнее медведя: походник Тайга сказал, что ждало Усольцевых в пещере

После таинственного исчезновения семьи Усольцевых многие заговорили о том, что они могли стать жертвами медведя-шатуна. В беседе с aif.ru эксперт по выживанию в дикой природе Олег Тайга объяснил, почему он считает эту версию несостоятельной.
«Многие говорят о том, что это могут быть дикие животные, медведи и так далее, что их съели. Очень маловероятно, что один медведь мог бы разодрать всю семью, тем более у них была собака, тем более это три человека, они наверняка делают много шума. Поэтому версия о том, что это животные, по моему мнению, маловероятна. Я думаю, нужно более тщательно искать.. Там же очень много курумника, а в этом курумнике очень много, скажем так, полостей, в которые можно спрятаться и попробовать там переночевать. Но вот опыта не хватило, на мой взгляд, не хватило теплых вещей. Эта теория, на мой взгляд, наиболее вероятна», — сказал он.
История таинственного исчезновения Усольцевых началась 28 сентября 2025 года. Ирина, Сергей и их дочь Арина отправились в однодневный поход в Партизанском районе Красноярского края. Больше их никто не видел, никаких следов не найдено.