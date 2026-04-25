В Бурятии продолжается поиск трех попавших под лавину туристов

24 апреля группа из семи туристов из Иркутской области совершала восхождение к пику Конституции. В результате схода лавины четверо участников группы, предположительно, оказались под снегом. Еще трое туристов находились в стороне; они получили травмы, но смогли передать сигнал о происшествии по рации. Известно об одной погибшей, ее тело нашли спасатели. Поиск еще троих людей продолжается— двух туристов и гида.