«Осторожно, новости»: Беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге

Украинский беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
— БПЛА попал в высотный дом в центре города, повреждены шесть этажей. Из здания эвакуировали 50 человек, — сказано в публикации.
Официальных данных о пострадавших на данный момент не поступало.
Пассажирка погибла, водитель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на машину в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Медики диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.
24 апреля в пресс-службе Минобороны России заявили, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов. По информации военного ведомства, аппараты самолетного типа были перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями.