Предварительно, Екатеринбург был атакован БПЛА типа «Лютый»

Беспилотник над Екатеринбургом. Видео © Telegram / SHOT.
По предварительным данным, беспилотник является моделью типа «Лютый». Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы, из здания были эвакуированы 50 человек.
Напомним, украинский дрон врезался в многоэтажное здание. Выбиты стёкла на верхних этажах, виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. По словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, которому предшествовал отчётливый гул двигателя в небе.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.