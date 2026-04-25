В Красноярском крае за сутки потушили семь пожаров

В Ачинске произошел пожар в хозяйственной постройке.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили семь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне ночью в садовом обществе «Юбилейное» Ачинска загорелась хозяйственная постройка. На место происшествия прибыли семь спасателей и две единицы специализированной техники.

Пламя полностью уничтожило строение и повредило строящийся дом на общей площади 28 «квадратов». Предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства не выезжали, происшествий на акваториях края не зарегистрировали.