В Красноярском крае за сутки потушили семь пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили семь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне ночью в садовом обществе «Юбилейное» Ачинска загорелась хозяйственная постройка. На место происшествия прибыли семь спасателей и две единицы специализированной техники.
Пламя полностью уничтожило строение и повредило строящийся дом на общей площади 28 «квадратов». Предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.
На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства не выезжали, происшествий на акваториях края не зарегистрировали.