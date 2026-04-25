Семь человек из Иркутской области попали под лавину на Мунку-Сардык

В Бурятии на одном из перевалов на пути к пику Конституция горы Мунку-Сардык семь человек из Иркутской области попали под лавину. Как сообщили в СУ СКР республики Бурятия, двое мужчин являются гидами предположительно коммерческой организации. Остальные — четверо мужчин и одна женщина — туристы.