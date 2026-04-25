Семь человек из Иркутской области попали под лавину на Мунку-Сардык

Трагедия произошла на одном из перевалов возле пика Конституция.

Источник: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии на одном из перевалов на пути к пику Конституция горы Мунку-Сардык семь человек из Иркутской области попали под лавину. Как сообщили в СУ СКР республики Бурятия, двое мужчин являются гидами предположительно коммерческой организации. Остальные — четверо мужчин и одна женщина — туристы.

Троих пострадавших удалось эвакуировать. Сейчас один из них остается в больнице, а двое отпущены домой. Сибирячка погибла. Судьба остальных участников восхождения остается неизвестной.

— Группа туристов из Иркутской области прибыла в базовый лагерь, расположенный в местности «Стрелка» при слиянии рек Белый Иркут и Мугувек, — поделились правоохранители.

Есть основания полагать, что туристы воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, которая на территории лагеря занимается размещением и обслуживанием путешественников.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Спасатели продолжают искать оставшихся под снегом людей.