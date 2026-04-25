Губернатор колумбийского департамента назвала взрывы автомобилей терактами

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апреля. /ТАСС/. Губернатор колумбийского департамента Валье-дель-Каука Диллиан Франсиска Торо назвала произошедшие в регионе взрывы транспортных средств актами терроризма, запросив правительство и президента о помощи.
«Теракты в Кали и Пальмире — это недопустимые акты насилия, которые подтверждают, что Валье сталкивается с эскалацией насилия. Я обращаюсь с настоятельным и решительным призывом к правительству во главе с президентом Густаво Петро: мы не можем продолжать эту борьбу в одиночку. Нам нужна реальная, постоянная и эффективная поддержка. Больше сил правопорядка, больше разведданных и четких действий против преступных структур, которые сегодня действуют на нашей территории», — заявила Торо, высказывания которой привел телеканал Caracol.
Губернатор подчеркнула, что намерена созвать внеочередное заседание Совета безопасности департамента для оценки ситуации и принятия мер против террористов. «К виновным я обращаюсь прямо: мы будем преследовать вас, пока не поймаем», — добавила она.
В пятницу в городе Кали неизвестный подорвал автобус, позднее были взорваны два транспортных средства в районе базы инженерного батальона ВС Колумбии в городе Пальмира. Оба происшествия произошли на территории департамента Валье-дель-Каука. Информация о пострадавших в результате инцидентов не поступала.