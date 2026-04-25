Губернатор колумбийского департамента назвала взрывы автомобилей терактами

«Теракты в Кали и Пальмире — это недопустимые акты насилия, которые подтверждают, что Валье сталкивается с эскалацией насилия. Я обращаюсь с настоятельным и решительным призывом к правительству во главе с президентом Густаво Петро: мы не можем продолжать эту борьбу в одиночку. Нам нужна реальная, постоянная и эффективная поддержка. Больше сил правопорядка, больше разведданных и четких действий против преступных структур, которые сегодня действуют на нашей территории», — заявила Торо, высказывания которой привел телеканал Caracol.