Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге

Клубы дыма поднимаются над повреждённой высоткой в Екатеринбурге после удара беспилотника. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Кадры с места происшествия. Видео © SHOT.

Отмечается, что повреждения получили по меньшей мере четыре квартиры в районе 25-го этажа небоскрёба ЖК «Тринити». На месте работают не менее семи машин МЧС и несколько автомобилей скорой помощи. Фрагменты фасада и обломки дрона разлетелись в радиусе 200 метров от здания. Сейчас периметр оцеплен.

Кадры с места происшествия. Видео © SHOT.

«Был слышен сильный хлопок. Дом, в котором живу, на расстоянии 300 м пошатнулся от удара», — заявил очевидец случившегося.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше