В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге

Кадры с места происшествия. Видео © SHOT.
Отмечается, что повреждения получили по меньшей мере четыре квартиры в районе 25-го этажа небоскрёба ЖК «Тринити». На месте работают не менее семи машин МЧС и несколько автомобилей скорой помощи. Фрагменты фасада и обломки дрона разлетелись в радиусе 200 метров от здания. Сейчас периметр оцеплен.
«Был слышен сильный хлопок. Дом, в котором живу, на расстоянии 300 м пошатнулся от удара», — заявил очевидец случившегося.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.