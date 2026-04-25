Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Несколько взрывов прогремело над Челябинском

Несколько взрывов прозвучало над Челябинском. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что около 40 минут назад слышали два-три взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей. После этого в одном из районов был виден дым. Предварительно, ПВО сработала по дронам ВСУ, — говорится в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее украинский беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что БПЛА попал в высотный дом в центре города, повреждены шесть этажей. Из здания эвакуировали 50 человек.

Пассажирка погибла, водитель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на машину в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Медики диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
