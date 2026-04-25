Shot: Несколько взрывов прогремело над Челябинском

Несколько взрывов прозвучало над Челябинском. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что около 40 минут назад слышали два-три взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей. После этого в одном из районов был виден дым. Предварительно, ПВО сработала по дронам ВСУ, — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее украинский беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что БПЛА попал в высотный дом в центре города, повреждены шесть этажей. Из здания эвакуировали 50 человек.
Пассажирка погибла, водитель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на машину в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Медики диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.