Мать погибшего на СВО жителя Волгоградской области пытались обмануть мошенники

Женщина заметно нервничала и не смогла сотрудникам банка дать внятного ответа о цели снятия денежных средств. После прибытия полицейских выяснилось, что пенсионерка находится под влиянием мошенников. Уже в отделе полиции она призналась, что ей необходимо было передать денежные средства якобы работникам военкомата за то, чтобы получить медали за её погибшего сына.