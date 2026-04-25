Мучились три часа: знаток Тайги назвал главную ошибку пропавших Усольцевых

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок Красноярского края. Масштабные поиски Сергея, Ирины и их дочери Арины продолжатся после таяния снега. Сейчас речь уже идет о том, чтобы найти их останки — выжить зимой в дикой природе практически невозможно. В беседе с aif.ru эксперт по выживанию Олег Тайга объяснил, какую фатальную ошибку допустили туристы и почему их до сих пор не могут обнаружить.
Поход вопреки прогнозу погоды.
Эксперт убежден: Усольцевы сами подписали себе приговор, отправившись в путь при неблагоприятном прогнозе погоды, хотя другие группы благоразумно развернулись.
«Основная проблема заключалась в том, что Усольцевы пошли в ту местность в условиях непогоды. Причем прогноз погоды был известен. Насколько нам известно из новостей, были какие-то другие группы, другие путешественники, которые отказались идти в ту местность, потому что надвигалась буря. Во-первых, сильно понижалась температура ночью, во-вторых, ветер, осадки», — рассказал он.
«Правило трех»: почему плюс 7 градусов смертельно опасно.
Олег Тайга напомнил о базовом «правиле трех» выживальщиков. Главная опасность, по его словам, кроется даже не в лютом морозе.
«Три минуты без кислорода, три часа в агрессивной среде, три дня без воды, три недели без еды. Что это значит? Три минуты без кислорода — это означает, что наш мозг может жить только три минуты без поступления него кислорода… Нас здесь интересует момент именно три часа в агрессивной среде. Дело в том, что по статистике чаще всего люди гибнут от гипотермии, то есть от переохлаждения, при температуре от нуля до плюс 7 градусов», — объяснил Олег Тайга.
Эксперт отметил, что коварство этого температурного режима в самообмане: кажется, что тепло, можно расслабиться. Что-то из вещей не берут, что-то забывают.
«И, например, приходит какая-то буря, как в этом случае, мокрый снег с дождем, понижение температуры. Вещи очень быстро промокают, даже если на вас есть хорошие мембраны… Поэтому все-таки я считаю, причина их пропажи в том, что они промокли, начали делать какое-то укрытие. Возможно, залезли в какой-то курумник… Но на самом деле трех часов достаточно, чтобы мокрый человек замерз насмерть», — добавил он.
Снег замел следы: почему тела не нашли.
Эксперт объяснил, почему спасатели не смогли обнаружить семью в прошлом году. Усольцевы, вероятно, попытались найти укрытие в курумниках. Когда вскоре выпал снег, все следы замело.
«На самом деле, трех часов достаточно, чтобы мокрый человек замерз насмерть. Очень много таких историй, к сожалению… Люди пошли, несмотря на прогноз погоды, залезли куда-то, попытались согреться, потому что возвращаться промокшими к машине было далеко и сложно. Я думаю, что именно это является причиной, почему они исчезли. Потом выпал снег, закрыл все следы, когда искали их спасатели. Они тоже их не нашли, потому что, скорее всего, они не на поверхности», — объяснил Олег Тайга.
Медведи тут не при чем.
После исчезновения семьи многие заподозрили нападение хищника. Однако эксперт по выживанию считает эту версию абсурдной.
«Многие говорят о том, что это могут быть дикие животные, медведи и так далее, что их съели. Очень маловероятно, что один медведь мог бы разодрать всю семью, тем более у них была собака, тем более это три человека, они наверняка делают много шума. Поэтому версия о том, что это животные, по моему мнению, маловероятна. Я думаю, нужно более тщательно искать. Там же очень много курумника, а в этом курумнике много полостей, в которые можно спрятаться и попробовать там переночевать. Но вот опыта не хватило, на мой взгляд, не хватило теплых вещей. Эта теория наиболее вероятна», — сказал он.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы таинственно исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе Красноярского края. Три дня спустя сын Ирины обратился в полицию. Были организованы масштабные поиски, которые ни к чему не привели. Силовики придерживаются основной версии о несчастном случае, при этом были отработаны и другие, в том числе криминальная.