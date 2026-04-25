Житель Норильска проигнорировал полицию и отдал мошенникам 13 млн рублей

Мужчина снял все накопления и передал их курьеру, несмотря на попытки настоящего сотрудника полиции его переубедить.

В Норильске 66-летний пенсионер стал жертвой мошенников и лишился 13 миллионов рублей. Мужчина снял все накопления и передал их курьеру, несмотря на попытки настоящего сотрудника полиции его переубедить. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В конце марта 2026 норильчанину в мессенджере написал якобы бывший коллега и предупредил о важном звонке. Вскоре с пенсионером связался лжесотрудник ФСБ, который обвинил его в поддержке недружественного государства из-за подозрительного перевода. Затем в разговор вступила «сотрудница Центробанка», убедившая мужчину обналичить все деньги и перевести их на «безопасный счет».

Пенсионер подал заявку в банк на снятие 13 млн рублей. Чтобы не вызвать подозрений у сотрудников, он использовал легенду, придуманную аферистами: якобы деньги нужны на покупку квартиры со скидкой. Сотрудники банка вызвали полицию, заподозрив обман. Прибывший офицер пытался отговорить северянина от финансовой операции, но мужчина настоял на своем и забрал наличные.

По указанию «кураторов» пострадавший упаковал деньги в черные пакеты, обмотал их желтым скотчем и передал неизвестному курьеру. Взамен он получил папку с фальшивыми документами.

«Меня все время одолевали сомнения, однако я пытался их гасить. Я был уверен, что общался с настоящими сотрудниками, так как смотрел номера в интернете, с которых мне звонили», — позже объяснил пенсионер полицейским.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование.