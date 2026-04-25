В Иркутске на пожаре погиб 77-летний мужчина

Огонь охватил многоквартирный дом на Трилиссера.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске 24 апреля произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Трилиссера. Ка сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь появился в квартире на четвёртом этаже. Самостоятельно из задымлённого подъезда эвакуировались десять человек, ещё четверым помогли спасатели. К сожалению, без жертв не обошлось.

— Звено газодымозащитников из помещения вынесли мужчину 1949 года рождения без признаков жизни. До приезда врачей скорой помощи ему проводили реанимационные действия. К сожалению, врачи констатировали смерть, — поделились пожарные.

Пламя удалось потушить на площади 41 квадратный метр. Предварительная версия случившегося — короткое замыкание электропроводки.