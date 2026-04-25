За ночь в Ростовской области сбили около десятка беспилотников ВСУ

В течение ночи с 24 на 25 апреля силы противовоздушной обороны в Ростовской области ликвидировали порядка десяти беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

Согласно его данным, дроны были сбиты в четырёх районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском. Информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле пока отсутствует, данные будут уточняться.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге беспилотник врезался в высотное здание в центре города. По словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, которому предшествовал отчётливый гул двигателя в небе. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».

