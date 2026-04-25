Бастрыкин требует расследовать смерть омички, на которую натравили собаку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 35-летней девушки-волонтёра из Омска. Ранее мы писали, что на зоозащитницу Валерию Белову напали двое мужчин и натравили на неё собаку бойцовской породы.
В пресс-службе федерального следкома отметили, что личности подозреваемых установлены, однако в настоящее время не задержаны и не привлечены к ответственности.
В настоящее время следственные органы СК России по Омской области проводят процессуальную проверку по факту смерти зоозащитницы. Кроме того, инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, ранее возбуждённого органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК России.