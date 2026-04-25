Ростовскую область ночью 25 апреля атаковали около десятка БПЛА противника

В ночь на 25 апреля Ростовская область подверглась комбинированной атаке противника. Система МЧС дважды оповещала жителей региона о ракетной опасности и воздушной угрозе со стороны беспилотников ВСУ.
В первый раз сообщение о возможном налете дронов-камикадзе поступило поздно вечером 24 апреля. Затем на телефоны жителей региона пришло сообщение о ракетной опасности.
Сигнал «отбой» прозвучал после двух часов ночи. Сообщений о перехвате ракет противника или последствий атаки на земле не сообщалось.
Рано утром 25 апреля глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что противник атаковал беспилотниками четыре района Ростовской области. Около десятка БПЛА перехвачено и уничтожено в Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил он.