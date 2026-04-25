Шесть человек пострадали при атаке БПЛА по дому в Екатеринбурге

Шесть человек пострадали при атаке украинского дрона по жилому дому в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

— Среди обратившихся к врачам нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались, — написал он в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что жильцы дома были эвакуированы, им предложено размещение в ПВР. В настоящее время с людьми работают психологи и специалисты МЧС.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости». Уточнялось, что БПЛА попал в высотный дом в центре города, повреждены шесть этажей. Из здания эвакуировали 50 человек.

Также несколько взрывов прозвучало над Челябинском. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

