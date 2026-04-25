В аэропорту Челябинска ввели временные ограничения

Ограничения в аэропорту Челябинска ввели для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

В периметре воздушного пространства аэропорта в Челябинске утром в субботу, 17 апреля, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Челябинска (Баландино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов… Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка атаки беспилотников украинской армии. Губернатор региона Алексей Текслер уточнил, что в результате атаки киевского режима пострадавших и разрушений нет.

В Екатеринбурге в результате атаки украинской армии пострадал жилой многоквартирный дом. По словам губернатора региона Дениса Паслера, из здания эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет.

