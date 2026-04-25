Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге жителям пострадавшего дома предложили размещение в ПВР

Жители высотного здания в центре Екатеринбурга, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника, были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Источник: Life.ru

«Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. С людьми работают психологи и специалисты МЧС», — пишет он в своём телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в области всё ещё действует режим угрозы БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше