На Новосибирском водохранилище спасли провалившихся под лёд рыбаков

Несмотря на запрет выхода на водоёмы и стремительное таяние льда, рыбаки отправились на промысел и чуть не утонули. На помощь пришли очевидцы, которые вытащили пострадавших из полыньи и оперативно вызвали спасателей.
На место происшествия прибыли специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Для эвакуации рыбаков с опасного участка применили судно на воздушной подушке. Всю дорогу до берега спасатели обогревали потерпевших, после чего передали их бригаде скорой медицинской помощи. Один из мужчин получил настолько сильное переохлаждение, что его госпитализировали в реанимационное отделение. Второго рыбака врачи отпустили на амбулаторное лечение.
Жителям Новосибирской области в очередной раз напомнили, что в период ледохода и устойчивого потепления находиться на водных объектах смертельно опасно. Там, где ещё сохранился лёд, он настолько хрупок, что может не выдержать даже ребёнка, не говоря о взрослом человеке.