Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на дом в Екатеринбурге

Шесть человек обратились в скорую помощь после атаки БПЛА на многоэтажный дом в Екатеринбурге, сообщил губернатор Денис Паслер. Одну женщину госпитализировали.

Источник: РИА "Новости"

По информации главы региона, в основном люди обращаются с симптомами отравления дымом. Погибших нет. Для эвакуированных из дома жителей был развернут пункт временного размещения (ПВР).

В Свердловской области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА, добавил господин Паслер.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
