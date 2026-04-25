СМИ: в Румынии сообщили о повреждении дома и столба от обломков БПЛА

«Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке… электрический столб и пристройка дома получили повреждения», — пишет агентство со ссылкой на заявление ведомства.
По данным агентства, информации о пострадавших в результате инцидента нет.
На минувшей неделе минобороны Румынии заявило, что беспилотник зашел в воздушное пространство республики в ночь на пятницу с территории Украины.
НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.