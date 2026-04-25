В Башкирии подтоплены участки и дороги

В связи с этим в Чишминском районе ограничили движение на одном участке дороги. 1 мост подтоплен в Бижбулякском районе. 52 приусадебных участка и 2 садовых дома подтоплены грунтовыми водами в СНТ «Молодость» Уфимского района.
На реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 31 см. составляет 150 см.
За прошедшие сутки лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано.
Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 5 лесных пожаров на общей площади более 55 га и с начала 2026 года — 92 загорания сухой растительности на общей площади более 168 га.