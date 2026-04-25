Руслана Жанпеисова арестовали в Шымкенте

Административные дела в отношении блогера рассмотрели по двум эпизодам. В первом случае он ночью 22 апреля подошел к полицейским из Кызылординской области, которые проводили рейд на проспекте Байдибек би, фиксировал их действия на видео и высказывал собственное мнение о том, как надо работать.
Патрульные сочли это за проявление неуважения к представителям правоохранительных органов. Руслана Жанпеисова задержали в рабочем кабинете.
После доставления в изолятор временного содержания в отношении него составили протокол. Однако позже суд прекратил административное дело, а в отношении инспектора, составившего протокол, было вынесено частное постановление.
В суде была представлена видеозапись, сделанная блогером во время рейда в Шымкенте. На кадрах он подходит к сотрудникам полиции и в прямом эфире задает им вопросы о действиях, которые, по его мнению, незаконны.
«Административное дело, возбужденное в отношении Бибарса Раимбекова по ст.667 ч.1 КоАП РК, прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения», — отметил судья Серик Ниязбеков.
По другому эпизоду, где блогер подошел уже к сотрудникам полиции Карагандинской области, проводившим рейд на улице Тауке хана, и снимал их на видео, его арестовали. Он признан виновным по той же статье КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа).
Решением административного суда ему назначен арест сроком на 4 суток. Отсчет наказания ведется с 22 апреля.