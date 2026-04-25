За ночь расчёты ПВО сбили 127 украинских дронов над регионами России

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Напомним, беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».
