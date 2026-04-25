Трех пропавших под Волгоградом рыбаков обнаружили погибшими

ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. Тела троих рыбаков, пропавших в пятницу в Волгоградской области, обнаружены, поиски четвертого продолжаются, по факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело, сообщили в западном межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте.

Источник: © РИА Новости

По информации ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области, тело одного из них обнаружили неподалеку от места рыбалки, сообщает ГУМВД России по региону.

«В ходе поисковых мероприятий тела трех мужчин обнаружены и извлечены из воды, поиски четвёртого человека и судна продолжаются. По данному факту Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении управления в «Максе».