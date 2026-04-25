Во Владивостоке троих мигрантов выдворят за нарушения закона

Во Владивостоке по итогам очередного рейда полиции троих иностранных граждан выдворят за пределы Российской Федерации. По сообщению пресс-службы краевого УМВД, мигранты признаны находящимися в стране незаконно.
Профилактическое мероприятие провели сотрудники управления по вопросам миграции приморской полиции. В рейде также участвовали представители подразделений по борьбе с организованной преступностью и Центра противодействия экстремизму. Силовую поддержку обеспечивали сотрудники Росгвардии. Основной задачей операции стало выявление нарушений в сфере миграционного учёта.
Проверки прошли в районе площади Луговая во Владивостоке. Особое внимание уделили предприятиям общественного питания, на которые ранее поступали жалобы. По информации правоохранителей, именно в этих точках могли работать иностранцы с нарушениями. В ходе рейда инспекторы проверили документы у нескольких десятков человек.
Всего сотрудники полиции проверили 40 иностранных граждан. У троих из них выявили проблемы с документами, после чего их доставили в подразделение миграционной службы на улице Октябрьской. Дополнительная проверка по базам данных подтвердила незаконное пребывание этих лиц на территории России. Нарушителям вменяется статья 18.8 КоАП РФ.
В отношении иностранных граждан принято решение о назначении административного наказания. Оно включает штраф и выдворение за пределы страны. Двое нарушителей помещены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения. Ещё одному назначено контролируемое самостоятельное выездное исполнение решения.
В полиции отмечают, что подобные рейды проводятся на регулярной основе. Сотрудники также проводят разъяснительную работу среди иностранных граждан. Им напоминают о необходимости соблюдения требований законодательства и ответственности за его нарушение. Жителей региона просят сообщать о фактах незаконной миграции в правоохранительные органы.