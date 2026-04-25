С начала года от передозировки наркотиками в Башкирии скончались 15 человек

За январь-март 2026 года от передозировки наркотиками и психодислептиками в Башкирии скончались 15 жителей, что на 12 человек меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего за три месяца текущего года на территории республики зарегистрировали 37 случаев отравления запрещенными веществами. По географии передозировки выявлялись в Уфе (27 случаев), Салавате и Уфимском районе (по 2), а также в Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке, Туймазах и Кушнаренковском районе (по 1).