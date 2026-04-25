На промплощадке в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ

В Котельниковском районе обломки упали на территории промышленной площадки в хуторе Караичев. Произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.
Губернатор подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее в Екатеринбурге шесть человек пострадали после удара беспилотника по жилому дому. Жильцов эвакуировали, на месте работали экстренные службы. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения.
