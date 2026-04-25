На промплощадке в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ

Подразделения ПВО отразили ночную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Котельниковском районе обломки упали на территории промышленной площадки в хуторе Караичев. Произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.

Губернатор подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге шесть человек пострадали после удара беспилотника по жилому дому. Жильцов эвакуировали, на месте работали экстренные службы. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

